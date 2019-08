I fatti del giorno - Asia

- Cina: ministero Esteri su G7, "nessuno ha il diritto di intervenire in questione Hong Kong" - Durante il suo briefing quotidiano, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang si è espresso oggi sulle dichiarazioni dei leader mondiali che si sono riuniti nel vertice del G7 di Biarritz, in Francia, dal 24 al 26 agosto scorsi. Secondo la Cina, quelle arrivate dai leader mondiali sono accuse "irresponsabili e "mosse a caso". Le parole di Geng si riferiscono al fatto che, nei giorni scorsi, i leader hanno ricordato l'esistenza della Dichiarazione congiunta sino-britannica sulla questione di Hong Kong del 1984, oltre al generale proposito di evitare il ricorso alla violenza. Quanto alla Dichiarazione, Geng ha sottolineato come il suo scopo fosse quello di assicurarsi che Hong Kong tornasse alla Cina, nel 1997, anno in cui quest'ultima sarebbe tornata a esercitare la propria sovranità sul suo territorio. "Come abbiamo ripetuto in varie occasioni, le questioni che riguardano Hong Kong sono puramente affari interni alla Cina e nessun governo straniero, organizzazione o individuo ha il diritto di intervenire", ha dichiarato Geng. (segue) (Res)