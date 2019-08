I fatti del giorno - Asia (2)

- India: ministro Turismo visiterà Jammu e Kashmir per elaborare piano di sviluppo settore - Ajay Kumar Bhalla, nuovo sottosegretario all’Interno dell’India, ha in programma oggi una riunione sulla situazione nel Jammu e Kashmir, lo Stato al quale Nuova Delhi ha deciso di revocare lo statuto speciale che finora gli ha garantito una larga autonomia e di dividere in due Territori dell’Unione, Jammu e Kashmir e Ladakh, a partire dal 31 ottobre. È in preparazione, inoltre, una visita sul posto del sottosegretario al Turismo, Prahlad Singh Patel, il mese prossimo, per elaborare un piano di sviluppo del settore. Secondo il governo centrale e secondo il governatore statale, che guida una sorta di amministrazione straordinaria, la situazione sta tornando alla normalità, con la riapertura delle scuole e il ripristino delle comunicazioni telefoniche fisse e mobili in molte aree. Sono state riaperte 1.500 scuole primarie e mille scuole medie, ma la presenza di studenti, secondo l’agenzia di stampa “Indo-Asian News Service” (Ians), continua a essere scarsa. (segue) (Res)