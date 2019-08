I fatti del giorno - Asia (3)

- Vietnam-Malesia: incontro premier, focus su imprenditoria e Mar Cinese Meridionale - Il premier malese Mahathir Mohamad, in visita ufficiale ad Hanoi, e l'omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta dopo un incontro a porte chiuse. "La Malesia avrebbe piacere nel veder salire il volume dei commerci, ma con maggiori importazioni da parte del Vietnam, per ridurre la sproporzione degli scambi tra i nostri due paesi", ha dichiarato Mahathir. I due leader si sono ripromessi di sfruttare le possibilità fornite dall'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, per riequilibrare il commercio bilaterale. In un incontro con i rappresentanti degli imprenditori malesi in Vietnam, Mahatir ha chiesto di essere sempre "trasparenti e rispettati". Il primo ministro malese ha sottolineato l'importanza delle buone relazioni economiche tra paesi vicini: "Sappiamo che uno dei problemi da fronteggiare quando si fanno affari nelle altre nazioni è la corruzione. La tentazione è molto forte, ma vi prego di astenervene. I malesi devono continuare a essere brave persone che non dipendono dalla corruzione, che forniscono buoni servizi, sono di buon carattere e amichevoli", ha detto agli imprenditori provenienti da 27 aziende che operano in Vietnam. (segue) (Res)