I fatti del giorno - Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: ministro Turismo Bhattarai presenta piano annuale, focus su standard aviazione - Il ministro della Cultura, del turismo e dell’aviazione civile del Nepal, Yogesh Bhattarai, a quasi un mese dall’insediamento, ha presentato il suo piano di lavoro annuale, in 141 punti, che dà la priorità ai “cambiamenti nelle disposizioni legali e nelle politiche”. Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’esponente del governo ha annunciato un allineamento agli standard dell’Unione europea, con l’obiettivo di far uscire i vettori nepalesi dalla “lista nera” dell’Ue, dopo l’uscita da quella dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao). Per formare personale qualificato sarà condotto uno studio di fattibilità sull’apertura di una scuola di volo rispondente ai parametri internazionali. Inoltre, l’esecutivo intende introdurre uno sconto del 50 per cento sulle tariffe per i cittadini di età superiore a 70 anni, proposta di cui discuterà con le parti interessate. (segue) (Res)