I fatti del giorno - Asia (5)

- India: Uttar Pradesh, presentate oltre 200 denunce di ripudio islamico istantaneo - Nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh, dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge contro il ripudio islamico istantaneo, o triplo “talaq”, il 31 luglio, al 21 agosto, sono state verbalizzate 216 denunce (Fir, first information report, il documento redatto dalla polizia in seguito alla ricezione di una notizia di reato che dà inizio all’attività investigativa) di donne musulmane. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (Pti). Il record (26) spetta alla città di Meerut, seguita da Saharanpur (17) e Shamli (dieci), tutti centri dell’Uttar Pradesh occidentale, dove vive un’ampia comunità islamica. Nell’Uttar Pradesh orientale il numero più alto è stato registrato a Varanasi, o Benares (dieci). Gli arresti sono stati solo un paio. Le motivazioni alla base delle denunce sono prevalentemente le liti sulla dote o sulle proprietà e le violenze domestiche. L’Uttar Pradesh, nell’India settentrionale, istituito nel 1950 con capitale Lucknow, è il quarto Stato per superficie e il primo per popolazione, con oltre 200 milioni di abitanti. Prevale la religione induista (quasi l’80 per cento), con una consistente minoranza musulmana (vicina al venti per cento). (Res)