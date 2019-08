I fatti del giorno - America Latina (2)

- Argentina: crisi istituzionale, Fmi smentisce aver suggerito elezioni anticipate - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha smentito le ricostruzioni stampa secondo cui suoi dirigenti avrebbero suggerito "anticipare le elezioni presidenziali" del 27 ottobre, manifestando preoccupazione circa "un ipotetico vuoto di potere". E' quanto si legge in una nota diffusa nella notte di ieri (ora locale) dopo che sulla stampa erano comparsi presunti estratti integrali dei colloqui che Roberto Cardarelli, capo divisione Fmi per l'America meridionale, e Alejandro Werner, direttore per l'Emisfero Occidentale, hanno avuto con il candidato peronista alle presidenziali argentine del 27 ottobre, Alberto Fernandez. Secondo quanto pubblicato oggi dal quotidiano "Ambito", nel corso della riunione, la delegazione del Fmi avrebbe affermato che esiste in Argentina un "problema istituzionale" nato dal risultato delle elezioni primarie in cui il presidente Macri ha accusato un distacco di oltre 15 punti dal peronista e che sarebbe opportuno quindi anticipare le elezioni. "E' difficile negoziare con un governo in queste condizioni, è chiaro che lei sarà il prossimo presidente", è la frase rivolta a Fernandez attribuita da "Ambito" specificamente ad Alejandro Werner. (segue) (Res)