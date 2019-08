I fatti del giorno - America Latina (3)

- Messico: a giugno valore costruzioni in calo del 7,8 per cento su anno - A giugno del 2019, il valore della produzione creato dal settore delle costruzioni ha registrato un calo dello 0,6 per cento sul mese precedente e del 7,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando che su mese - il personale occupato è calato dello 0,4 per cento e le ore lavorate dell'1,5 per cento, mentre i salari medi sono cresciuti dello 0,4 per cento. Rispetto allo stesso mese del 2018, le ore lavorate sono calate del 7,1 per cento, il personale occupato è sceso del 5,4 per cento e le retribuzioni medie dello 0,2 per cento. Nel primo semestre del 2019, il valore prodotto dal settore è calato del 5,6 per cento su anno, il dato peggiore dal 2009, rileva il quotidiano economico "El Financiero" segnalando il peso dei dati sulle prestazioni non brillanti dell'economia nazionale. (segue) (Res)