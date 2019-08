I fatti del giorno - America Latina (5)

- Nicaragua: Onu ribadisce preoccupazione per attacchi ai giornalisti - Esperti di diritti umani delle Nazioni Unite hanno espresso la loro preoccupazione per quella che hanno definito l’inerzia del governo del Nicaragua di fronte agli attacchi nei confronti dei giornalisti nicaraguensi. “Le recenti accuse ricevute mostrano una repressione sistematica e continua contro giornalisti e lavoratori del mondo dell’informazione, che hanno dichiarato di essere stati minacciati e aggrediti”, si legge in un comunicato. “Gli attacchi ai giornalisti ledono il diritto delle persone a essere informate. In un contesto fragile come quello del Nicaragua, il lavoro dei mezzi di informazione è di grande importanza per rafforzare lo spazio civico”, denunciano gli esperti Onu. Secondo la fondazione Violeta Barrios sono almeno 91 i giornalisti nicaraguensi costretti a lasciare il paese a causa delle minacce ricevute. (Res)