Kosovo: Commissione elettorale centrale, necessari 5 milioni di euro per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale (Cec) kosovara si è riunita oggi dopo l'annuncio di ieri da parte del presidente Hashim Thaci di indire nuove elezioni per il prossimo 6 di ottobre. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Koha”, la commissione ha reso noto che per organizzare la tornata elettorale saranno necessari oltre 5 milioni di euro. Ilir Gashi del dipartimento della Cec ha spiegato che la questione del finanziamento deve essere affrontata al più presto invitando le istituzioni competenti a non ritardare l'assegnazione del bilancio elettorale. “È inutile annunciare le elezioni oggi e approvare il bilancio oggi quando non ci sono fondi. Abbiamo contattato il ministero delle Finanze, ma anche loro non hanno una chiara idea di come agire. Non siamo in grado di avviare alcuna procedura per il finanziamento", ha affermato Enis Halimi, che presidente la segreteria della commissione. Mentre il presidente della Cec, Valdete Daka, ha detto di stare aspettando i “mezzi necessari” per provvedere al budget elettorale. "Stiamo aspettando che il budget ci venga assegnato. Se non abbiamo soldi, possiamo continuare con le procedure solo per quanto legalmente consentito", ha detto. (segue) (Kop)