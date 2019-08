Emilia-Romagna: tre produzioni della Regione alla Mostra del cinema di Venezia

- Saranno tre le produzioni sostenute dalla Regione alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. "Passatempo", primo cortometraggio di fiction del maestro Gianni Amelio, interpretato da Roberto Carpentieri e Daoda Sissoko, al suo debutto cinematografico. In programma per giovedì, come film di apertura della Settimana internazionale della critica, prodotto da Bartlebyfilm, The film club con Rai cinema in collaborazione con Fondazione fare cinema e Vision distribution. “Mio fratello rincorre i dinosauri”, sarà l’evento speciale delle Giornate degli autori il 2 settembre, opera prima di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, e la partecipazione straordinaria di Rossy De Palma, attrice, modella e musicista spagnola musa di Pedro Almodóvar. Firmata dal bolognese Fabio Bonifacci, la sceneggiatura è stata realizzata in collaborazione con Giacomo Mazzariol, autore dell’omonimo bestseller Einaudi. Il film è frutto di una sinergia produttiva italo-spagnola che ha coinvolto Paco Cinematografica, Neo Art Producciones e Rai Cinema. Nella sezione Sconfini, verrà presentato in concorso il 3 settembre, “Il varco”, documentario sul potere della Memoria, costruito su repertori reali, pubblici e privati, provenienti dagli archivi dell’Istituto Luce e di Home movies, Archivio nazionale del film di famiglia, co-produttori dell’opera insieme a Kiné e Rai Cinema. Federico Ferrone e Michele Manzolini. In merito l’assessore regionale alla Cultura, Massimo Mezzetti, ha dichiarato: “Anche quest’anno grande soddisfazione per i progetti cinematografici sostenuti dalla Regione che arrivano sul red carpet, proponendo non solo la creatività di autori e registi ma anche la visione di nostri territori in tutta la loro bellezza. (segue) (Ren)