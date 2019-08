Emilia-Romagna: tre produzioni della Regione alla Mostra del cinema di Venezia (2)

- "Supportiamo da diversi anni e con risorse crescenti il settore cinematografico e audiovisivo - ha proseguito Mezzetti - nella convinzione che oltre alla valenza culturale, sia un volano anche per lo sviluppo turistico dell’Emilia-Romagna, oltre che per la crescita di maestranze e operatori, con un riflesso crescente anche nell’ambito dell’economia della creatività, che rappresenta oggi il 5% del Pil regionale. Nell’occasione lanceremo, il 2 settembre, alle ore 17 Hotel Excelsior, Lido di Venezia, l’anniversario del Centenario nella nascita di Federico Fellini, promosso da differenti istituzioni ed enti, guidati dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Rimini e dalla Direzione generale Cinema del Mibac, a testimonianza di una terra di cinema costellata da grandi registi tra cui l’indimenticabile Federico Fellini, un mito anche per le nuove generazioni”. A fianco delle tre produzioni sostenute dal Fondo per l’Audiovisivo ci sarà l’Emilia-Romagna Film Commission, al Lido nelle giornate del Festival, a disposizione di operatori italiani e stranieri per illustrare il proprio Fondo e i servizi offerti alle produzioni che intendono lavorare in Emilia-Romagna. Sarà presente anche quest'anno al Lido la Cineteca di Bologna, sostenuta dalla Regione, in competizione nella sezione “Classici” con due capolavori ritrovati. Giovedì si svolgerà nella Sala Giardino la proiezione de "Lo sceicco bianco" di Federico Fellini, restaurato presso il laboratorio L’Immagine ritrovata di Bologna nell’ambito del progetto Fellini 100, in collaborazione con Rti, Mediaset e Infinity. Il film sarà uno degli eventi di accompagnamento al 2020, anno in cui si celebrerà il centenario della nascita del grande regista. (segue) (Ren)