Emilia-Romagna: tre produzioni della Regione alla Mostra del cinema di Venezia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strategia del ragno" sarà il secondo restauro della Cineteca di Bologna, in programma domenica al Lido, quarto lungometraggio di Bernardo Bertolucci, riportato all’originale splendore dall’Immagine ritrovata e da Massimo Sordella, in collaborazione con Compass film. La Cineteca sarà presente nella sezione Classici anche con due cortometraggi iraniani: "The Hills of Marlik" diretto nel 1964 da Ebrahim Golestan e "The House is Black" diretto nel 1962 da Forough Farrokhzad, con il supporto di Mahrokh Eshaghian e la bolognese Genoma films. Le Regione Emilia-Romagna ha fatto sapere che dall’inizio della legislatura sono stati messi a disposizione del settore oltre 21 milioni di euro per la produzione, promozione, formazione, innovazione ed esercizio, di cui solo per il 2019, oltre 5 milioni di euro. Questi contributi sostengono progetti di sviluppo e produzione per oltre 2 milioni di euro, festival e rassegne annuali, oltre 1,6 milioni di euro, mentre oltre 1,2 milioni di euro sono stati assegnati per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica, a partire dal rapporto con la Cineteca di Bologna. (Ren)