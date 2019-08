Frosinone: neonato morto in ospedale, cause ancora da accertare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neonato trovato morta in culla in ospedale. E' quanto successo nella tarda serata di domenica scorsa all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Un dramma per i genitori, una coppia giovanissima di Ceccano che non riescono a darsi pace e hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine per chiarire cosa sia accaduto. Le cause del decesso del piccolo sono tutte da accertare.(Rer)