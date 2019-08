Polonia: premier Morawiecki difende ministro Giustizia Ziobro su campagna contro giudici

- Il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, non sapeva della campagna di discredito contro i giudici promossa dal suo viceministro, Lukasz Piebak, e da Jakub Iwaniec, magistrato delegato al dicastero. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Morawiecki si è riferito oggi alla questione in conferenza stampa, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri. "Il ministro Ziobro ha reagito come avrebbe dovuto in quella situazione. Il modo assolutamente disdicevole con cui un gruppo di persone si è servita dell'odio per denigrare altri è fuori da ogni standard. Decisioni in merito sono arrivate nel giro di ventiquattr'ore", ha affermato Morawiecki. (segue) (Vap)