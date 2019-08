Milano: lite per rumori notturni, due feriti in zona Ponte Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disturbato dal vociare in strada, ieri sera intorno a mezzanotte e mezza, un uomo residente in via degli Umiliati 23, in zona Ponte Lambro a Milano, si è affacciato al balcone e ha intimato ai passanti di abbassare il tono. Ne è scaturita una lite. L’uomo è quindi sceso in strada, scagliandosi con calci e pugni contro un ecuadoriano di 39 anni. In sua difesa è intervenuto un amico, un salvadoregno di 28 anni. Il residente si è quindi accanito su di lui: lo ha colpito in testa con una bottiglia di vetro, ha poi estratto un coltello da cucina, con cui lo ha ferito a una mano. Le due vittime hanno chiamato i soccorsi: il 118 li ha medicati sul posto, mentre gli agenti delle Volanti della Questura di Milano si sono messi alla ricerca del responsabile, che è ora indagato in stato di irreperibilità.(Rem)