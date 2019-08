Speciale difesa: Pentagono cerca investitori nazionali per realizzare piccoli droni

- Il Pentagono ha dichiarato ieri, 26 agosto, di essere alla ricerca di investitori statunitensi per finanziare la realizzazione di piccoli droni per contrastare i modelli cinesi. Ellen Lord, sottosegretario alla Difesa, ha detto lunedì ai giornalisti che il Trust Capital Marketplace, com'è chiamato il programma, si concentrerà innanzitutto sugli investimenti per i piccoli droni perché è una tecnologia che tutti possono capire sulla quale le società cinesi attualmente hanno il dominio del mercato. Riferendosi al produttore cinese di droni DJI, Lord ha affermato che "essenzialmente non abbiamo molto della struttura industriale dei droni perché DJI ha scaricato sul mercato così tanti quadcopter a basso prezzo". E mentre l'esercito statunitense ha sempre più esplorato la possibilità di fornire alle truppe piccoli droni per rafforzare la loro capacità di condurre una rapida sorveglianza e ricognizione, Lord ha affermato che i droni ampiamente disponibili in commercio, come quelli fabbricati dalla società cinese DJI, non possono essere utilizzati a causa della tecnologia al loro interno che invierebbe informazioni a Pechino. (Was)