Speciale difesa: Libia, forze Haftar, “presto avremo il pieno controllo di Gharian”

- L'Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar sta penetrando nella periferia della strategica cittadina libica di Gharian, a sud di Tripoli, dopo aspri scontri contro le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) del premier Fayez al Sarraj. Lo ha fatto sapere su Facebook la Divisione per le informazioni militari dell’Lna. "Le nostre forze armate stanno avanzando su vari fronti e sono prossime al pieno controllo della città di Gharian. Le unità militari stanno inseguendo i rimanenti gruppi delle milizie che sono fuggiti verso Al Hira, lasciando dietro di sé i cadaveri dei loro compagni, veicoli e munizioni", ha aggiunto la divisione. “Tutte le operazioni militari compiute ieri rientrano nella prima fase di un piano che verrà completato in poco tempo”, si legge ancora nella nota. Gharian, importante snodo per i rifornimenti situato circa 80 chilometri a sud di Tripoli, è da circa due giorni al centro di un duro confronto militare tra le forze del Gna e dell’Lna. Agli annunci delle forze di Haftar hanno risposto ieri le Forze di protezione di Gharian - create dall’esecutivo di Tripoli sostenuto dall’Onu - spiegando di aver respinto un tentativo di avanzata dell’Lna a sud della città. (Res)