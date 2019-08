Speciale difesa: Burkina Faso, processo tentato golpe, sentenza attesa il 2 settembre

- È attesa per il prossimo 2 settembre la sentenza del processo nei confronti degli imputati per il tentato colpo di stato in Burkina Faso del 2015. È quanto reso noto dal presidente del tribunale militare di Ouagadougou, Seydou Ouedraogo, durante l'audizione sulle questioni da sottoporre ai membri della corte durante la deliberazione. Il processo vede imputati un totale di 84 persone, tra cui i due generali Gilbert Dienderé e Djibrill Bassolé. Rispettivamente capo di gabinetto e ministro degli Esteri sotto l'ex presidente Blaise Compaoré, al governo all'epoca dei fatti, Dienderé e Bassolé devono rispondere dell'accusa di alto tradimento, tentato omicidio e attentato alla sicurezza dello stato (Dienderé) e di complicità (Bassolé). La difesa lamenta invece "l'incostituzionalità" della richiesta della procura: “Il tribunale deve, senza cercare di valutare, applicare le disposizioni procedurali e imporre al Consiglio costituzionale di deliberare entro il termine massimo di un mese”, ha affermato Mathieu Somé, avvocato di Gilbert Diendéré. Si tratta del secondo rinvio dal 15 luglio, data in cui avrebbero dovuto iniziare le udienze per ascoltare la difesa. (Res)