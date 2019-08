Speciale difesa: Libano, premier Hariri, Mosca fermi "aggressione israeliana"

- Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha chiesto alla Russia di fermare “l’aggressione israeliana”. E’ quanto affermato dal capo dell’esecutivo libanese durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo quanto riferisce l’ufficio del premier su Twitter. “L’attacco israeliano nella periferia meridionale di Beirut è un atto pericoloso contro la sovranità libanese, in violazione della risoluzione 1701 (del Consiglio di sicurezza dell’Onu), che ha garantito la calma e la stabilità negli ultimi anni”, ha affermato Hariri. Rivolgendosi al capo della diplomazia di Mosca, Hariri ha aggiunto: “Il Libano conta sul ruolo russo per evitare un’ulteriore escalation e per inviare un chiaro messaggio a Israele, ovvero porre fine alla violazione della sovranità libanese”. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”, la telefonata è avvenuta su iniziativa di Beirut. Lavrov ha confermato l’impegno di Mosca a beneficio della sovranità, dell’indipendenza, dell’integrità territoriale e della stabilità del Libano. Inoltre, il capo della diplomazia russa ha sottolineato la necessità che tutte le parti rispettino il diritto internazionale e la risoluzione 1701. (Res)