Speciale difesa: Russian Helicopters, Ka-62 debutta nel programma di volo del Maks-2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russian Helicopters, la società di progettazione e produzione di elicotteri facente parte del conglomerato statale Rostekh, ha presentato per la prima volta un prototipo del suo ultimo elicottero multiuso Ka-62 al salone aerospaziale internazionale Maks-2019. Lo riferisce la stessa società con un comunicato. Il mezzo è esposto all'esposizione statica e partecipa al programma di volo dello spettacolo aereo. Il Ka-62 sarà coinvolto nel fly-by (sorvolo ravvicinato) dell'intera linea del velivolo prodotto dalla Russian Helicopters Holding Company e si esibirà anche individualmente nel programma acrobatico. "Il progetto Ka-62 sviluppa una serie di innovazioni fondamentali che non erano state precedentemente utilizzate nell'ingegneria elicotteristica russa. In particolare, presenta un design del rotore non standard e i materiali compositi sono ampiamente utilizzati nella sua struttura, il che aumenta la manovrabilità, velocità di volo, efficienza economica e capacità di sollevamento del carico del velivolo. L'elicottero occuperà la nicchia tra il leggero Ansat, Ka-226 e elicotteri di medie dimensioni del tipo Mi-8. La natura polivalente della macchina, le sue eccezionali caratteristiche tecniche e l'adattabilità alle condizioni meteorologiche avverse dovrebbero rendere l'elicottero di interesse sia per il mercato russo che per quello internazionale ", ha commentato Anatoliy Serdyukov, direttore industriale del settore aeronautico della Rostec State Corporation. (Com)