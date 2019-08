Istruzione: Miur, accesso ai Pon per scuole paritarie e più risorse

- Accesso ai Pon (Programma operativo nazionale), per la prima volta, per le scuole paritarie. E risorse sbloccate per oltre 50 milioni di euro. A rivendicare con orgoglio “un grande risultato” è il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che in un messaggio inviato al Campus di formazione Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica), conclusosi oggi a Firenze, ha rimarcato una “accelerazione promessa”, e portata a termine, nell’erogazione dei contributi al settore. Nel messaggio inviato al convegno, il ministro ha ricordato di aver basato la sua azione di governo “sull’ascolto e il dialogo con tutti gli attori che ne fanno parte. Un anno fa a Napoli al vostro Campus avevo fatto alcune promesse e sono felice di poter dire di averle mantenute. Ho fin dall’inizio del mio mandato evidenziato la necessità di quella che ho chiamato ‘rivoluzione delle attitudini’: rimettere al centro gli studenti, le loro inclinazioni, talenti, affinché ciascuno potesse dispiegare le proprie potenzialità e le proprie capacità di apprendimento. Le scuole paritarie – puntualizza Bussetti - svolgono un ruolo importante in questo processo poiché la loro presenza significa pluralismo scolastico che tende allo sviluppo dell’individuo e della relativa comunità di appartenenza. La libertà si declina nella Costituzione sia come diritto a un insegnamento libero sia come libero diritto ad insegnare. È necessario insegnare ai ragazzi a pensare, far maturare in loro spirito critico e autonomia intellettuale”. (segue) (Rer)