Istruzione: Miur, accesso ai Pon per scuole paritarie e più risorse (2)

- A rappresentare il Miur, nel corso della giornata conclusiva dell’evento, tenutasi a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, è stato Nicola Mercurio, consigliere del ministro e coordinatore del Tavolo tecnico per la scuola paritaria. “Le risorse erogate dallo Stato alle scuole paritarie, frequentate da circa un milione di bambini e ragazzi, ammontano a 500 milioni di euro l’anno, pari ad appena l’1 per cento della spesa per la pubblica istruzione. Come non occuparsi di una platea così ampia? Il lavoro svolto dal Tavolo tecnico, che ha durata di tre anni, sta portando a trovare le soluzioni migliori. Dal 6 agosto, per la prima volta, gli istituti paritari possono accedere ai fondi Pon, cioè ai finanziamenti messi a disposizione dall’Ue attraverso il Programma Operativo Nazionale 2014-2020, per la didattica, non per le strutture. Parliamo delle scuole paritarie non commerciali, che sono quelle che hanno una retta annuale al di sotto del costo medio dello studente che stabilisce il Miur. E abbiamo anticipato di due mesi il decreto per l’erogazione dei contributi e la ripartizione su scala nazionale”. Dal canto suo padre Franco Ciccimarra, presidente Agidae, al termine della settimana di studi tenutasi nel capoluogo toscano, ha voluto rimarcare: “Per un’effettiva parità tra scuole statali e scuole paritarie non manca molto. In questi ultimi anni abbiamo lavorato moltissimo in questa direzione e, con un po’ di buona volontà e in breve periodo, credo non sia difficile sanare alcune situazioni che ci portiamo dietro da tempo”. “Alcuni – ha ricordato - hanno riguardato le questioni gestionali, altri sui problemi di governo della scuola, come il coordinamento didattico o le segreterie didattiche e poi soprattutto altre due iniziative di formazione che riguardano il miglioramento continuo delle nostre istituzioni. Abbiamo iniziato il percorso di certificazione delle competenze a livello di coordinatori didattici e, da quest’anno anche di segreteria didattica. Ormai si esige una competenza professionale di alto livello e noi non vogliamo rimanere indietro”. (segue) (Rer)