Istruzione: Miur, accesso ai Pon per scuole paritarie e più risorse (3)

- Presente al convegno anche Alessandro Martini, assessore all’Organizzazione e personale del Comune di Firenze: “Voi – ha sottolineato - rappresentate un mondo e una realtà che considera giustamente l’importanza e la priorità dell’educazione nel sistema Paese. E non parlo solo di educazione scolastica, ma educazione in senso più ampio che vuol dire cultura, dialogo, sviluppo. L’educazione deve essere intesa in un sistema plurale dove tutti si sentano davvero accolti e rappresentati. Penso ad una realtà come la vostra che partendo dalla fede edifica e fa crescere in responsabilità i cittadini”. (Rer)