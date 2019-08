Governo: Bugani (M5s), momento delicato, iscritti si esprimano su Rousseau

- Massimo Bugani, esponente di primo piano del Movimento cinque stelle e membro del direttivo dell'associazione Rousseau, intercettato dalle telecamere de La7 non ha voluto commentare la trattativa Pd-M5s in corso, ma ha precisato: "Il voto su Rousseau per me è fondamentale. I tempi sono stretti, ma indipendentemente da questa trattativa, ci tengo a sottolineare che il Movimento cinque stelle sono gli iscritti e su questo, che è un momento delicato, si dovranno esprimere gli iscritti e sono sicuro che si esprimeranno". Bugani ha poi ribadito: "Per me l'ultima e la prima parola spetterebbe a loro". (Rin)