Roma: strappa catenina ad un automobilista, borseggiatore arrestato in flagrante

- Questa mattina, lungo la circonvallazione Ostiense, una pattuglia del Gpit, Gruppo pronto intervento traffico, della Polizia locale di Roma Capitale ha arrestato un uomo, italiano di 28 anni, per furto con strappo. Erano circa alle 9,30 quando R.D. si è avvicinato ad un'auto in sosta ed, infilando repentinamente la mano all'interno, ha strappato una catenina dal collo della persona che si trovava al volante, per poi darsi alla fuga. Alcuni agenti in servizio di controllo nella zona hanno notato la scena e immediatamente si sono messi all'inseguimento del responsabile riuscendo a bloccarlo all'altezza di Ponte Spizzichino, dove è stato tratto in arresto.(Rer)