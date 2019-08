Romania: presidente Iohannis, euro e adesione a Schengen restano obiettivi da raggiungere (2)

- In particolare Iohannis ha rilevato che gli obiettivi nazionali sono realizzati a beneficio dei cittadini romeni e nel rafforzamento dei partenariati e delle relazioni strategiche della Romania. "Durante questi anni, la nostra politica estera si è concentrata sulle coordinate essenziali del ruolo crescente della Romania all'interno dell'Unione europea e della Nato, nonché sul rafforzamento e l'espansione del partenariato strategico con gli Stati Uniti. Queste linee essenziali rimangono estremamente importanti e avete la responsabilità di approfondirle", ha spiegato Iohannis ai diplomatici romeni. Il capo dello stato ha ricordato che, tra il 2015 e il 2019, ha effettuato 25 visite all'estero e ha ospitato oltre 40 capi di Stato e di governo in Romania. "Durante gli incontri bilaterali e multilaterali che abbiamo avuto, abbiamo costantemente dato la priorità al consolidamento della Romania come uno Stato che ha la capacità di mantenere gli impegni assunti e di proporre posizioni e soluzioni strategiche che aggiungono valore e aumentano il profilo internazionale della Romania", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)