Romania: presidente Iohannis, euro e adesione a Schengen restano obiettivi da raggiungere (3)

- Il presidente romeno ha poi apprezzato il fatto che il mandato della Romania alla guida del Consiglio dell'Unione europea sia stato un successo, sottolineando che il culmine dell'azione della Romania a livello europeo è stato il vertice di Sibiu del 9 maggio. "La Dichiarazione di Sibiu rimarrà un punto di riferimento rilevante: il messaggio più importante della Dichiarazione - cioè lo spirito di Sibiu - è la conferma della nostra volontà di continuare, insieme, il progetto europeo”. Inoltre, ha continuato Iohannis, “durante la presidenza (di turno dell’Ue), la Romania ha dimostrato il suo profondo impegno a rafforzare le relazioni transatlantiche”. “Abbiamo compiuto – ha evidenziato - seri sforzi per progettare un'agenda positiva Ue-Usa e approfondire il dialogo tra le due parti, in particolare su questioni in cui vi sono ancora approcci diversi. (Rob)