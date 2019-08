Grecia: Commissione Ue, bene annuncio revoca controllo capitali

- La Commissione europea accoglie con favore l'annuncio del primo ministro della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, di revocare il controllo di capitali dal primo settembre. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva. "Sta alle autorità greche decidere e prendere misure per assicurare la stabilità finanziaria in cooperazione con le istituzioni internazionali e in linea con la road map concordata. Accogliamo con favore l'annuncio del governo greco di rimuovere i controlli di capitale a partire dal primo settembre. Questa è un'importante pietra miliare e un segno che la fiducia continua ad essere costruita nella ripresa del sistema economico greco", ha detto. (segue) (Beb)