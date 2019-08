Moldova: oggi 28mo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza (2)

- La Moldova proclamò la sua indipendenza dall'Unione sovietica (Urss), dove fu forzatamente incorporata nel 1940, nel contesto di ampi movimenti simili praticamente in tutti gli Stati membri dell'ex Unione sovietica. Il periodo che seguì non fu facile. Nel primo anno dopo la proclamazione dell'indipendenza, nell'est e nel sud del paese iniziarono movimenti separatisti, e nel 1992 in Transnistria, una regione che è ancora considerata indipendente dalla Moldova e sostenuta da Mosca, ebbe luogo una sanguinosa guerra. C'è stato un periodo di acuta crisi economica, soprattutto nel 1998; dei cambiamenti delle élite e dei leader politici, delle turbolenze politiche interne e delle proteste su vasta scala. (segue) (Moc)