Moldova: oggi 28mo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza (5)

- Le relazioni con i partner occidentali sembrano essere rinvigorite dopo che il Partito democratico moldavo (Pdm) ha rinunciato al potere nel giugno di quest'anno. Pertanto, nei 28 anni di indipendenza, la Moldova ha attraversato molteplici crisi politiche di grandi proporzioni, elezioni parlamentari anticipate e un periodo di quasi tre anni in cui non ha avuto un presidente eletto. Attualmente ha un capo di Stato che, dopo aver tentato di avvicinare il paese a Mosca, si dichiara oggi per una politica estera equilibrata, oltre ad avere una parte della maggioranza di governo composta dal Blocco Acum, suggellata dalla guida del primo ministro Sandu, che vede il futuro del paese nell'Unione europea e dal Partito socialista moldavo (Psrm) orientato verso Mosca. (Moc)