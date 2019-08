Cina: incendio su aereo passeggeri all'aeroporto di Pechino

- Un aereo in partenza dall'aeroporto di Pechino è andato in fiamme. È stata l'autorità aeroportuale a confermare la notizia, tramite un comunicato ufficiale sul proprio account Weibo. "Intorno alle 16 del pomeriggio, ora locale, è stato avvistato del fumo che saliva dal compartimento di carico di un aereo che era in attesa di decollare dall'aeroporto di Pechino capitale. Il personale in servizio ha confermato che non vi erano fiamme visibili sul velivolo", recita il messaggio. Il personale ha inoltre aggiunto che, al momento dell'incendio, l'aereo era ancora vuoto. Più tardi hanno iniziato a circolare su Weibo video e immagini dell'aereo in fiamme e, a incendio domato, gravemente danneggiato. Un popolare aviatore presente sul social, conosciuto come FatIII, ha scritto in un post che il volo interessato è il CA976 per Singapore. Per spegnere l'incendio sono state necessarie diverse autopompe.(Cip)