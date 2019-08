Nicaragua: Onu ribadisce preoccupazione per attacchi ai giornalisti (2)

- Nel frattempo prosegue lo stallo nella crisi politica in corso nel paese da oltre un anno. Ieri il nunzio apostolico del Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, ha dichiarato di non avere nessuna informazione su un’eventuale ripresa del dialogo tra governo di Managua e opposizione. “Non ho nulla da comunicare”, ha dichiarato Sommertag parlando alla stampa. “Crediamo nei negoziati, sono l’unica strada percorribile per i conflitti”, ha aggiunto. Il nunzio apostolico ha avuto l’incarico di osservatore e mediatore nel quadro del dialogo tra le parti, interrotto a fine luglio per decisione del governo di Daniel Ortega. (segue) (Mec)