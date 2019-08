Nicaragua: Onu ribadisce preoccupazione per attacchi ai giornalisti (4)

- La richiesta è stata salutata con favore dall’Alleanza civica per la giustizia e la democrazia, che racchiude varie anime dell’opposizione in Nicaragua, secondo cui la mossa può sbloccare lo stallo dell’Osa sulla crisi nel paese centroamericano. Questa settimana l’Alleanza civica ha scritto alla presidenza del Consiglio permanente dell'organismo panamericano, insistendo sulla necessità di istituire una commissione di alto livello per il Nicaragua, così come stabilito nell’ultima assemblea generale dell’Osa tenuta a giugno. (segue) (Mec)