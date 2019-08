Segrate: 48enne muore affogato dopo essersi gettato ubriaco nel lago

- Ha mangiato e bevuto con gli amici e poi si è buttato nel laghetto di Segrate, in provincia di Milano, senza emergerne più. È morto così, ieri verso le 19.30, un 48enne bulgaro senza fissa dimora. Lo specchio d’acqua artificiale non è balneabile ed è attraversato da forti correnti. L’acqua, inoltre, è molto fredda. Il cadavere dell’uomo, che era ubriaco al momento in cui si è tuffato, è stato estratto dal lago un’ora più tardi dai sommozzatori del Vigili del Fuoco. Sul corpo non c’erano segni di violenza o ferite e per questo i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, pensano che si tratti di un annegamento accidentale. La conferma arriverà dall’autopsia, che è già stata disposta. (Rem)