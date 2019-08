Di Veroli: Pd Lazio, germoglio della memoria continuerà a fiorire

- "Stanotte è venuta a mancare Grazia Di Veroli, donna perbene, dirigente storica dell'Aned. Una donna che ha fatto della memoria la propria vita. Da oggi siamo più soli ma i germogli di donne e uomini magnifici come lei continueranno a fiorire per sempre. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutta la Comunità ebraica". E’ quanto afferma in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.(Com)