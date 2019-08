Governo: Salvini, non mollo, se andassi a opposizione lavorerei ancora di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, in attesa degli sviluppi della crisi di governo, ha garantito: "Io non mollo, lavoro al governo ma se dovessi andare all'opposizione lavorerei ancora di più". Per poi annunciare la volontà di ripartire dai territori: "Chiamerò a raccolta migliaia di amministratori locali".(Rin)