Roma: domani al parco Talenti l'Ordine dei farmacisti premia Carlo Verdone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un premio a Carlo Verdone per le sue approfondite conoscenze mediche sarà consegnato domani, mercoledì 28 agosto alle ore 20:30, dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma nel corso di una serata speciale al Cinevillage parco Talenti. "Una nuova occasione di incontro e di approfondimento, come tante ce ne sono già state in tutto questo anno passato, che i cittadini del III municipio e non solo hanno la possibilità di godersi sentendosi parte della vita culturale di Roma, della Capitale”, il commento all’iniziativa del presidente III municipio Giovanni Caudo. L'incontro, previsto alle ore 20:30, sarà moderato dal giornalista e Assessore alla Cultura del III Municipio Christian Raimo e dal critico cinematografico Mario Sesti e interverrà anche Stefano Sampaolo, vicepresidente e assessore al'Urbanistica del III municipio. Al termine del dibattito seguirà la proiezione del film 'Benedetta follia', di e con Carlo Verdone.(Com)