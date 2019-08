Repubblica Ceca: sondaggio, Ano in testa al 29,5 per cento

- Il movimento Ano, il partito del primo ministro ceco Andrej Babis, è in testa ai sondaggi in termini di consenso con il 29,5 per cento. Secondo una rilevazione effettuata dall'agenzia Median e ripresa dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", il dato è in crescita rispetto al sondaggio condotto a luglio. Migliorano anche i consensi per il Partito pirata (14,5 per cento) e per il Partito democratico civico (13,5 per cento). Libertà e democrazia diretta (Spd) ottiene l'8,5 per cento e il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) l'8 per cento. (Vap)