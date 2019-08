Sesto S. Giovanni: si finge carabiniere e ruba il telefono a tre minorenni

- Si è finto un carabiniere per derubare tre ragazzini del telefono cellulare. È successo nel tardo pomeriggio di ieri a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo, un marocchino di 32 anni, ha avvicinato le sue vittime, di 16, 15 e 14 anni, si è identificato come un militare in borghese e, senza mostrar loro il distintivo, gli ha chiesto di consegnargli gli smartphone per un controllo. Loro, senza sospettare nulla, lo hanno fatto. Il 32enne gli ha addirittura chiesto di rimuovere le schede sim e due di loro hanno eseguito. Solo uno dei tre ha lasciato il telefono acceso. Una volta ricevuti i tre dispositivi, il marocchino si è dato alla fuga. Grazie al telefono rimasto acceso, però, l’uomo è stato geolocalizzato: i carabinieri lo hanno trovato a Milano, in via Imbonati, con ancora tutti e tre i telefoni in tasca. È stato arrestato per truffa aggravata. (Rem)