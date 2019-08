India-Pakistan: Ue, su Kashmir sosteniamo soluzione politica bilaterale

- L'Unione europea sostiene una soluzione politica tra India e Pakistan riguardo al Kashmir. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Maja Kocijancic. "Stiamo lavorando attivamente sul piano diplomatico. All'inizio di questo mese l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha parlato con il ministro degli Esteri indiano e con il ministro degli Esteri del Pakistan. In questi colloqui ha sottolineato l'importanza di evitare una escalation delle tensioni in Kashmir e nella regione e anche il fatto che il dialogo tra India e Pakistan attraverso le vie diplomatiche è cruciale", ha detto. "Come Ue sosteniamo la soluzione politica bilaterale tra India e Pakistan sul Kashmir che resta secondo noi l'unica via per risolvere una disputa di lunga data che causa instabilità e insicurezza nella regione", ha spiegato. (Beb)