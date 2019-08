Roma: Raggi, con assestamento bilancio stanziati 1.8 miliardi investimenti in 3 anni

- “Conti in ordine e nuove risorse per la città. Stanziati 1 miliardo e 800 milioni di euro di investimenti per i prossimi 3 anni. È il risultato dell’assestamento di bilancio 2019-2021”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.(Rer)