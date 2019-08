Iran-Regno Unito: carcere per dipendente British Council e donna con doppia cittadinanza

- Tre persone, due donne e un uomo, sono state condannate dalle autorità giudiziarie iraniane per aver condotto attività di spionaggio per conto di Israele. Secondo un portavoce della magistratura iraniana le due donne sono Aras Amiri, cittadina iraniana e dipendente del British Council, e Anousheh Ashouri cittadina irano-britannica condannate rispettivamente a 10 e 12 anni di carcere per aver trasmesso informazioni ai servizi segreti israeliani (Mossad). L’uomo è invece Ali Johari, condannato a 12 anni con l’accusa si aver trasmesso al Mossad informazioni sui progetti della costruzione di un complesso di edifici di proprietà dei Guardiani della rivoluzione iraniana. (segue) (Res)