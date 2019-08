Colombia-Perù: oggi quinto gabinetto binazionale, sul tavolo anche piano regionale sull'Amazzonia (2)

- Le parti discuteranno anche dell'emergenza ambientale in Amazzonia e della proposta messa su tavolo da Duque e dall'omologo brasiliano Jair Bolsonaro, di elaborare un piano congiunto per la tutela dell’Amazzonia che includa gran parte dei paesi che integrano la foresta pluviale. Piano che, nelle intenzioni dei due capi di stato, verrà presentato alla prossima assemblea generale delle Nazioni Unite. “In una conversazione con il presidente della Colombia Ivan Duque abbiamo parlato della necessità di avere un piano comune tra la maggior parte dei paesi che compongono l'Amazzonia per garantire la nostra sovranità e ricchezza naturale”, ha scritto ieri Bolsonaro sul suo account Twitter. (segue) (Mec)