Colombia-Perù: oggi quinto gabinetto binazionale, sul tavolo anche piano regionale sull'Amazzonia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Casa Civile del Brasile, Onyx Lorenzoni, ha detto che il governo di Jair Bolsonaro rifiuterà gli aiuti messi a disposizione dal G7, tornando a rivendicare sovranità ed efficienza nella gestione del tema ambientale. "Ringraziamo, ma forse questi fondi potrebbero essere più importanti per riforestare l'Europa", ha detto Lorenzoni. L'inquilino dell'Eliseo, prosegue Lorenzoni, "non riesce neanche a evitare un prevedibile incendio in una chiesa che è patrimonio dell'umanità e vuole dare lezioni al nostro paese? Il presidente ha molto da fare in casa e nelle colonie francesi", ha detto Lorenzoni citato da "G1". (segue) (Mec)