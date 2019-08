Energia: Arabia Saudita, esportazioni petrolifere in calo del 3,9 per cento nel primo semestre

- Le esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita hanno registrato un calo del 3,96 per cento su base annua nel primo semestre del 2019. Lo riferisce il sito economico “Mubasher”. In totale il valore delle esportazioni petrolifere ha raggiunto i 104, 49 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2019, in calo rispetto ai 108,8 miliardi del 2018. Nel primo semestre, il volume di esportazioni è stato pari a 8,449 milioni di barili al giorno, in calo rispetto ai 9,049 milioni di barili dello stesso periodo del 2018. I ricavi delle esportazioni di petrolio sono diminuiti del 5,3 per cento nel mese di maggio e del 22,2 per cento a giugno. Lo scorso luglio, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dieci produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia hanno deciso di estendere i tagli alla produzione frutto dell’accordo sottoscritto nel dicembre 2018 fino al marzo 2020. In base all’accordo l’Arabia Saudita ha ridotto la sua produzione del 6,6 per cento nei primi sei mesi del 2018, producendo un totale di 107,63 milioni di barili.(Res)