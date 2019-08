Milano: tenta furto a Coin di piazza 5 giornate, arrestato

- Tentato furto al Coin di piazza 5 giornate, nel centro di Milano. Un georgiano di 21 anni, senza fissa dimora, ieri all’ora di pranzo è entrato nel punto vendita della grande catena, ha prelevato dagli scaffali due paia di occhiali da sole di marca del valore totale di circa 500 euro e li ha poi nascosti in una borsa schermata, utile per passare indenne dai controlli di sicurezza. Una guardia giurata del negozio, un senegalese di 39 anni, lo ha però visto e immediatamente fermato. Il 21enne non ha opposto resistenza ed è stato trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno fermato. Ora è trattenuto nelle stanze di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. La merce rubata è stata restituita, mentre la borsa schermata è sotto sequestro. (Rem)