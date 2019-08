Di Veroli: Pd Campidoglio, profondamente colpiti scomparsa prematura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con sconforto e profondo dolore apprendiamo della scomparsa prematura di Grazia Di Veroli, vicepresidente Aned Roma. Una donna esemplare che ha dedicato la propria esistenza a mantenere vivo il ricordo della Shoah e degli orrori perpetrati da nazi-fascisti. Un impegno che l'ha vista sempre in prima fila contro ogni forma di razzismo. Ci uniamo in queste ore tristissime al dolore della famiglia e degli amici di Grazia". Così in un comunicato il gruppo capitolino del Pd. (Com)