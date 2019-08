I fatti del giorno – Nord Africa (2)

- Libia-Italia: ambasciatore Buccino incontra ministro dell’Interno Bashaga - L’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha avuto un “fruttuoso incontro” con il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fathi Bashaga, per colloqui “sui recenti sviluppi e la cooperazione bilaterale in corso” tra i due paesi. Lo riferisce la sede diplomatica italiana in Libia in un messaggio su Twitter. Nella giornata di ieri, il ministro libico originario di Misurata, la “città-Stato” 180 chilometri a est di Tripoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla questione dei flussi migratori illegali. "Il Gna sta affrontando la questione dei rifugiati su base umanitaria e questo rappresenta un enorme onere per la Libia: altri paesi dovrebbero cooperare per alleviare le sofferenze", ha detto Bashaga durante un incontro a Tripoli con il vice Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Kelly Clements. “In questo senso non bisogna tirare troppo la corda, soprattutto perché la Libia si trova in circostanze difficili e tuttavia collabora con le organizzazioni internazionali competenti per trovare soluzioni a questo problema", aveva aggiunto Bashagha, denunciando che le Nazioni Unite "hanno smesso di fornire assistenza in merito al rimpatrio dei migranti illegali". (segue) (Res)