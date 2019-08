I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Libia: consigliere di Stato, “Haftar vuole Gharian per tornare al negoziato più forte” - Il generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), vuole conquistare la città strategica città di Gharian, a sud di Tripoli, “per rafforzare la sua posizione e tornare ai negoziati”: a dirlo è stato Abdul Qader Huwaili, membro dell’Alto Consiglio di Stato, il “senato” libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, citato dal sito web informativo “Libya Akhbar”. Huwaili ha accusato l’aeronautica dell’Lna di aver preso di mira “civili e personale medico” in Libia. Gharian, importante snodo per i rifornimenti situato circa 80 chilometri a sud di Tripoli, è da circa due giorni al centro di un duro confronto militare tra le forze del Governo di accordo nazionale riconosciuto dall’Onu e dell’Lna. Le Forze di protezione di Gharian - create dall’esecutivo di Tripoli sostenuto dall’Onu - hanno detto di aver respinto un tentativo di avanzata dell’Lna a sud della città. Gharian è stata conquistata dalle forze del Governo di accordo di accordo nazionale alle fine di giugno. Si è trattato della prima, importante vittoria sul campo per gli uomini fedeli al premier Sarraj, passati alla controffensiva dopo l’assedio della capitale Tripoli da parte delle forze di Haftar iniziato lo scorso 4 aprile. (segue) (Res)