I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Afek Tounes annuncia sostegno alla candidatura presidenziale di Zbidi - Il presidente del partito politico liberale tunisino Afek Tounes, Yassine Brahim, ha annunciato il suo sostegno alla candidatura presidenziale del ministro della Difesa dimissionario, Abdelkarim Zbidi. “Chiedo ai candidati Abir Moussa, Mehdi Jomaa e Mohsen Marzouk di ritirare le loro candidature alle presidenziali in favore di Zbidi contro l’Islam politico e i candidati dell’estrema sinistra”, ha aggiunto Brahim, citato dal sito web informativo “Al Chorouk”. Secondo l’analista Zied Krishan, citato dal quotidiano spagnolo “El Pais” in un articolo di alcuni giorni fa, la figura di Zbidi, candidato dal partito Nidaa Tounes, rappresenta “il piano B dell’establishment” escogitato all'ultimo minuto in assenza di un solido aspirante che garantisca la continuità politica. Medico di professione, 69 anni, ex ministro della Salute durante il regime di Ben Ali, Zbidi potrebbe far leva sulla politica di sicurezza e antiterrorismo, l’unica area in cui il governo ha ricevuto un buon gradimento. (segue) (Res)